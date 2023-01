Alghero. All'Ipia il progetto Motor X: studenti alla scoperta del settore motociclistico

Tramite una didattica laboratoriale gli alunni hanno osservato e manipolato oggetti tecnologici legati al settore

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di venerdi, presso l’ampio cortile del Polo Professionale IIS Piazza Sulis Alghero, sede IPIA, ha avuto luogo la manifestazione denominata “All’IPIA con Motor X”. Un progetto che prevede la valorizzazione delle competenze che gli studenti del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica acquisiscono durante il percorso di studi. L’iniziativa ha avuto lo scopo di dare origine a una didattica laboratoriale, concreta, che consentisse di imparare osservando e manipolando oggetti tecnologici legati al settore motociclistico. L’azienda algherese Motor X di Alessandro Delogu, concessionaria Suzuki e da oltre 26 anni punto di riferimento per il territorio e non solo, ha allestito il cortile dell’Istituto con alcune moto di cilindrata elevata e dall’aspetto accattivante.

Il capo officina della Motor X ha guidato gli alunni nell’esecuzione della diagnostica della moto Caballero 500, in seguito alla simulazione di vari guasti meccanici ed elettrici. Il Team ha potuto trasmettere la propria esperienza anche agli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo N. 2 di via Malta, in fase di orientamento e attualmente impegnati nella scelta della scuola futura. La Motor X, in seguito allo svolgimento delle esercitazioni, ha premiato i ragazzi con gadget di vario genere, oltre ad aver donato loro alcuni caschi. Ciò al fine di sottolineare l’importanza della sicurezza stradale.

“E’ stato un grande piacere – ha riferito il titolare dell’azienda, Alessandro Delogu –, volevamo consentire agli studenti di collaborare con il nostro Team, per acquisire e affinare specifiche competenze tecnico-professionali e favorire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità. Vedere i ragazzi e le ragazze gioire grazie alle nostre iniziative e ai premi che abbiamo consegnato è stato emozionante – ha proseguito –, siamo convinti che tutto ciò li abbia aiutati a recepire nel miglior modo gli insegnamenti e il nostro modo di operare”.

La manifestazione è stata aperta dal dirigente scolastico dell’IIS Piazza Sulis Alghero, prof. Vincenzo Scanu, che ha avuto parole di elogio per la Motor X, tracciando il presente e il futuro del Polo Professionale di Alghero: “Sapere che l’azienda di Alessandro Delogu è nostra partnership ci dà molta soddisfazione e grandi garanzie – ha evidenziato Scanu – soprattutto perché sappiamo che durante i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ex alternanza scuola lavoro, i nostri studenti potranno avvicinarsi al mondo del lavoro grazie ad affidabili professionisti del settore. La nostra scuola si apre sempre più al territorio – ha proseguito – e la risposta che stanno dando aziende importanti come la Motor X delinea un futuro ricco di opportunità per i nostri ragazzi”. Al termine della manifestazione il Team della Motor X ha potuto ristorarsi grazie ad un rinfresco preparato e predisposto dagli studenti della sezione alberghiera dell’IIS Piazza Sulis Alghero.