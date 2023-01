Olbia. Operaio perde una mano per l’esplosione di un petardo artigianale

L’uomo stava ripulendo un giardino. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta

Di: Redazione Sardegna Live

Un operaio di 62 anni, dipendente di una ditta che si occupa di manutenzione delle aree verdi, ha perso una mano, questa mattina, a causa dell'esplosione di un grosso petardo artigianale che stava maneggiando mentre ripuliva un giardino nella zona della spiaggia delle Saline, a Olbia.

È stato un collega che si trovava con lui a lanciare l'allarme, chiamando il 118. L'operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, dove si trova ora ricoverato nel reparto Ortopedia. Non è chiaro se il petardo sia stato ritrovato abbandonato nel giardino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, con gli artificieri, per verificare quanto accaduto. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta e i militari stanno vagliando le testimonianze di chi ha assistito all'incidente, nell'attesa di poter sentire anche la versione del ferito, finora non interrogato perché ancora sotto choc per l'incidente.