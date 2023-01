Finanziaria: raddoppiano i guadagni dei consiglieri comunali sardi

Ecco a quanto ammonterà lo stipendio degli amministratori comunali

Di: Redazione Sardegna Live

Il valore dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali sardi raddoppierà in seguito all'approvazione della nuova Finanziaria. E' quanto previsto da un emendamento della maggioranza condiviso anche dall'opposizione.

Per ogni assemblea, i consiglieri guadagneranno fino a 38 euro nei Comuni che contano fino a cinquemila abitanti, 54 euro in quelli tra i cinquemila e i diecimila, 64 in quelli tra i diecimila e i trentamila, 100 euro nei centri tra i trentamila e i centomila e 150 euro in quelli con più di centomila abitanti.

Le indennità di sindaci e amministratori locali erano già state adeguate nella legge di stabilità del 2022.