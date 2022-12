Cagliari. Ordigno rudimentale esploso nella notte in una palazzina

Probabilmente un atto intimidatorio contro un residente

Di: Redazione Sardegna Live

Un ordigno rudimentale è esploso in un androne all'interno di una palazzina in via Podgora, nel quartiere di San Michele, a Cagliari.

L'esplosione ha svegliato il rione nel cuore della notte: non ci sono feriti, ma i danni, secondo le prime stime, sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto intimidatorio nei confronti di uno degli abitanti dello stabile.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i primi rilievi e l'avvio delle indagini.