Ponte dell'Immacolata 2022: cosa fare in Sardegna e dove andare

Godiamoci il lungo fine settimana in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Una gita fuori porta per il ponte dell’Immacolata è senza dubbio una sosta rigenerante. In Sardegna potrete scegliere tra tantissimi eventi. Noi vi suggeriamo questi:

TONARA A Tonara il 7 e l’8 dicembre andranno in scena la 24^ rassegna di canti e musiche popolari e l'8^ rassegna internazionale dei cori.

Due giornate di poesia, musica e cultura per ricordare la grandezza del poeta Peppino Mereu, a 150 anni dalla sua nascita. Evento organizzato dal Coro Polifonico Femminile “Tonara”, con il patrocinio del Comune, il sostegno del BIM Taloro e grazie ai contributi della Regione Sardegna.

Il PROGRAMMA

ANELA “S'arte de sa liadura”: un viaggio indietro nel tempo fra tradizione, fascino e bellezza. L’8 dicembre speciale evento incentrato sulla vestizione del costume tradizionale anelese, sull’esposizione di prodotti tipici, sull’esibizione di maschere tradizionali e sulla sfilata di gruppi folk.

La manifestazione è organizzata dall’associazione turistica Pro loco, grazie ai contributi della Regione Sardegna.

IL PROGRAMMA

ARITZO Riflettori accesi sulle voci di un'Isola: tenores e corali polifoniche fra tradizione e innovazione. La voce delle formazioni di canto a tenore e delle corali polifoniche rimbomberà per i vicoli di Aritzo il 10 e 17 dicembre in occasione di due imperdibili appuntamenti.

L’evento è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, grazie ai contributi della Regione Sardegna.

IL PROGRAMMA

BORONEDDU “Nadale in Boroneddu”: al via il 10 dicembre la seconda edizione dei mercatini natalizi fra tradizione, arte e cultura. Il profumo inebriante del mirto, quello dolce del miele e le squisitezze locali, come i formaggi, i salumi e i dolci, vi accompagneranno in un viaggio che vi farà venire inevitabilmente l’acquolina in bocca. Evento organizzato dall’Associazione Turistica Pro loco con il patrocinio del Comune.

IL PROGRAMMA

BELVÌ Dal 9 all’11 dicembre è possibile rivivere a Belvì la raccolta delle castagne, i cui racconti di leggende e tradizioni riecheggiano nel tempo. Tre giorni di escursioni nei boschi, musica, degustazioni, cooking show, sapori e profumi del territorio. L’evento è organizzato dall’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione delle Biodiversità, in collaborazione con Geoambiente-Ecoistituto del Mediterraneo, grazie ai contributi della Regione Sardegna.

IL PROGRAMMA

NUORO “Laudato sì”. Venerdì 9 dicembre appuntamento in musica in onore di San Francesco. Al Teatro Eliseo i nomi più noti dello spettacolo isolano in un grande evento di festa e riflessione sulle orme del poverello di Assisi. L’evento è organizzato dalla Diocesi di Nuoro.

IL PROGRAMMA

ABBASANTA Nella splendida cornice del Nuraghe Losa, sabato prossimo, 10 dicembre, andrà in scena l’evento in musica “Cuntzertos, Tenores, Sonadores de Launeddas e Balladores a de nanti su Nuraghe Losa”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Su Cuntzertu de Abbasanta, grazie ai contributi della Regione Sardegna, con l’obiettivo “di promuovere e valorizzazione la musica, vocale e strumentale, e il ballo tradizionale in quanto riconosciuti come tradizioni imprescindibili della nostra Isola”.

IL PROGRAMMA

ORTUERI Autunno in Barbagia. Sabato 10 e domenica 11 dicembre l’appuntamento con “Colores e Sabores de Atongiu”. Nella due giorni, la ricchissima proposta dell’amministrazione comunale vede protagoniste mostre, laboratori, percorsi conoscitivi, dimostrazioni, degustazioni, esposizioni, visite guidate, balli e canti della tradizione.

IL PROGRAMMA

PAULILATINO Domenica 11 dicembre a Santa Cristina uno evento che vive tra Musica e Archeologia. “Chi verrà domenica a Santa Cristina avrà un effetto sorpresa perché potrà godere di uno spettacolo unico”

La manifestazione è organzizzata dall’Associazione Luna Lughente, in stretta collaborazione con la Cooperativa Archeotour di Paulilatino, che gestisce l’area arecheologica, il Comune di Paulilatino e grazie ai contributi della Regione Sardegna.

IL PROGRAMMA