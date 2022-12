“Laudato sì”. A Nuoro appuntamento in musica in onore di San Francesco

Al Teatro Eliseo i nomi più noti dello spettacolo isolano in un grande evento di festa e riflessione sulle orme del poverello di Assisi

Di: Pietro Lavena

Il calendario degli eventi in onore di San Francesco di Lula, quest’anno, si estende abbracciando l’intero 2022. Il santuario campestre lulese, in occasione dei festeggiamenti del 1° maggio e del 4 ottobre, diviene meta del pellegrinaggio di migliaia fedeli, tanti dei quali partono da Nuoro compiendo nella notte un percorso a piedi di 30 km.

Anche per questo la Diocesi di Nuoro e il comitato organizzatore dei festeggiamenti hanno voluto proporre nuovi inediti appuntamenti che favoriscano ulteriori momenti di riflessione e approfondimento sulle orme del Santo.

A fine ottobre si è tenuto un seminario dedicato al legame tra fede, tradizione e territorio e a come questi aspetti diano vita alla cultura specifica dei luoghi. Un connubio che non riguarda solo le feste di San Francesco, ma che in Sardegna si presenta spesso dando vita a eventi unici in tutti i paesi.

Il calendario degli appuntamenti entrerà nel vivo a fine anno. “Il 2 dicembre alle ore 18 è stata inaugurata presso l’Isre una mostra fotografica dedicata a San Francesco di Lula – spiegano gli organizzatori – . Il fotografo Massimiliano Locci si è unito ai pellegrini diretti verso il santuario documentando i momenti più suggestivi del percorso in una sorta di diario di viaggio della festa. La mostra, intitolata non a caso ‘Diario d’autunno’, racconta i momenti più intimi del pellegrinaggio di ottobre che, a differenza di quello di maggio, compiendosi spesso in un giorno feriale e in condizioni climatiche meno favorevoli, è più raccolto e legato strettamente alla sfera religiosa".

In occasione dell’inaugurazione è stato prodotto anche un catalogo che raccoglie gli scatti. La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre.

C’è grande attesa, inoltre, per lo show che andrà in scena al Teatro Eliseo il 9 dicembre. L’evento dal titolo “Laudato si’, la grande bellezza” prenderà il via alle ore 20 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live.

Giuliano Marongiu condurrà la serata accompagnando l’alternarsi sul palco dei nomi più forti dello spettacolo isolano. Gli Istentales, Maria Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi, Anna Maria Puggioni, Laura Spano, Roberto Tangianu, Peppino Bande. Protagoniste anche alcune fra le principali associazioni folkloristiche sarde: i gruppi folk Sas Nugoresas di Nuoro, Santa Rughe di Orosei e Don Milani di Dorgali e i Cantori di Via Majore diretti da Alessandro Catte.

“Sarà un momento suggestivo – spiegano gli organizzatori – volto ad approfondire un aspetto importante delle feste religiose in Sardegna: quello poetico e musicale. Lo spettacolo è parte integrante delle nostre feste che sono storicamente impreziosite da canti e balli. L’evento dell’Eliseo vuole accendere i riflettori su un modo diverso di cogliere lo spirito religioso dei momenti di fede. Sarà presente il vescovo mons. Antonio Mura, che darà un contributo determinante per capire meglio il senso dell’evento”.

SPOT "LAUDATO SI', LA GRANDE BELLEZZA"

SPOT MOSTRA FOROGRAFICA "DIARIO D'AUTUNNO"