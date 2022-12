“Cuntzertos, Tenores, Sonadores de Launeddas e Balladores a de nanti su Nuraghe Losa”: sabato 10 dicembre

"Il progetto nasce per promuovere e valorizzazione la musica, vocale e strumentale, e il ballo tradizionale in quanto riconosciuti come tradizioni imprescindibili della nostra Isola"

Di: Cristina Tangianu

Nella splendida cornice del Nuraghe Losa, sabato prossimo, 10 dicembre, andrà in scena l’evento in musica “Cuntzertos, Tenores, Sonadores de Launeddas e Balladores a de nanti su Nuraghe Losa”.

Dalle ore 15 si accenderanno i riflettori sulla manifestazione organizzata minuziosamente dall’Associazione Su Cuntzertu de Abbasanta, in collaborazione con il Comune di Abbasanta e la Cooperativa Paleotur, con l’obiettivo “di promuovere e valorizzazione la musica, vocale e strumentale, e il ballo tradizionale in quanto riconosciuti come tradizioni imprescindibili della nostra Isola”.

L’evento è inserito all’interno del Cartellone Regionale delle Manifestazioni folkloristiche e tradizionali finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

“Per noi - afferma il presidente dell’Associazione Su Cuntzertu de Abbasanta, Franco Piras - rientrare nel cartellone Regionale delle manifestazioni folkloristiche è un importante riconoscimento. Dopo anni di studio e di promozione della nostra Terra, ora possiamo creare un nuovo percorso che mira alla valorizzazione di una delle più antiche espressioni musicali della nostra cultura etnomusicale”.

Sabato 10 dicembre, si inizierà nel primo pomeriggio con il convegno “Cantigos e Sonos che pesant su ballu”. “Studiosi e appassionati ci parleranno dell’evoluzione del canto e del ballo tradizionali nelle diverse epoche e ci spiegheranno come oggi siano una parte determinante delle comunità sarde, anche fuori dall’Isola”, sottolinea il presidente Franco Piras. 

Dalle ore 16 spazio ai balli, ai canti e suoni. Si alterneranno sul palco: Cuntzertu de Abbasanta Cuntzertu Norghiddesu a boghe bathia; Tenore S. Anastasia Buddusò; Tenore Ogliastra Lanusè; Cuntrattu Seneghesu; Tenore S.Maria Ottana; Tenore Sindiesu; Tenore Montalbo; Cuntzertu Norghiddesu 'e Santu Juanni; Cuncordia a Launeddas.

Intrecceranno i passi le coppie in abito tradizionale del Gruppo Folk Santa Maria della Mercede di Norbello; dell’Associazione culturale Città di Siniscola, del Gruppo Folkloristico Sindiese, dell’Associazione turistica Pro loco Seneghe; dell’Associazione Culturale e Folklore Lanusei e dell’Associazione folkloristica Abbasantese.