Il monumento naturale “Arco e Punta Sa Berrita-Supràppare” diventa realtà

Firmato in Comune il decreto istitutivo. Lampis: “Una risorsa per la promozione turistica”

Di: Antonio Caria

Un 'Arco' di roccia e la punta ‘Sa Berrita’, nota anche come ‘Rocca manna Supràppare’. Grazie a queste due unità del Monte Limbara si costituirà il monumento naturale “Arco e Punta Sa Berrita-Supràppare” il cui decreto istitutivo è stato firmato questa mattina presso il Comune di Berchidda.

“Si tratta di un monumento naturale con un importante valore scientifico e ambientale – ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, che ha firmato il documento insieme al sindaco Andrea Nieddu -. L’equilibrio del blocco di roccia e la rarità di un arco di granito danno valore al patrimonio paesaggistico, che può rappresentare une risorsa per la promozione turistica nel territorio di Berchidda. Anche l’ambiente deve diventare uno strumento per la crescita e lo sviluppo economico delle comunità, dei singoli territori, dell’intera Sardegna. Dobbiamo affrontare questa sfida culturale che può dar vita ad opportunità occupazionali”.

Il ‘monumento naturale’ vieta, per conservare e valorizzare il bene, qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l’aspetto o i valori estetici e paesaggistici, vietando l’apertura di nuovi sentieri e scavi (se non appositamente autorizzati dall’Assessorato regionale), la sottrazione e il prelievo di rocce e minerali, l’inserimento di installazioni permanenti artificiali, se non quelle per le attività connesse alla conservazione, alla tutela e ad una compatibile fruizione del sito (ricerca scientifica, attività educative e ricreative).

Sarà compito del Comune di Berchidda conservare e valorizzare del monumento naturale, compresa la realizzazione delle apposite tabelle segnaletiche.