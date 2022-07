A Cagliari la prima tappa sarda di Goletta Verde

L’assessore Lampis: “I nostri ambienti costieri sono tra i migliori al mondo”

Di: Redazione Sardegna Live

La tutela della biodiversità, le aree marine protette e turismo sostenibile per una Sardegna più blu e per la tutela degli ecosistemi e delle specie ritenute a rischio. Goletta Verde di Legambiente ha fatto tappa a Cagliari, con la prima tappa sarda per la premiazione dei comprensori sardi insigniti delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente. Presente alla manifestazione l’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis.

“Insieme a Legambiente abbiamo ospitato a Cagliari una tappa di Goletta Verde che come ogni anno fa il giro dei litorali costieri italiani per rappresentare la raccomandazione ed il monito alle Istituzioni di mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutelare gli ambienti costieri e la qualità delle nostre acque. Questa è anche l’occasione - ha proseguito Lampis - per consegnare la bandiera delle 5 vele a cinque realtà sarde importanti di cui Baunei è la prima in Italia a dimostrazione di come anche i nostri ambienti costieri possano essere attrattori turistici importanti, di qualità e veicoli per affermare uno sviluppo economico sostenibile con l’ambiente. Fra le valenze ambientali più importanti in Sardegna in ambito costiero non possiamo dimenticare le Aree Marine protette che rappresentano certamente un presidio importante di tutela e di valorizzazione di biodiversità. E’ importante poi - ha proseguito ancora l’assessore Lampis - trasferire ai turisti un messaggio chiaro. In Sardegna possono trovare qualche cosa che altrove non c’è. Il nostro patrimonio marino e ambientale è certamente unico nel mondo. “

“Quando si parla di tutela delle nostre coste non possiamo dimenticare la raccomandazione a chi decide di venire a farci visita che i comportamenti corretti e responsabili sono alla base di una convivenza con il nostro habitat e per questo è importante evitare di trafugare ciò che è presente in spiaggia come la sabbia le pietre o le conchiglie. Tutto ciò che rappresenta un patrimonio naturalistico deve restare dove madre natura ha deciso di lasciare”.