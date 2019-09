Incremento di passeggeri sulla tratta Sennori-Sassari, "il pullman si è incastrato"

La denuncia dei pendolari: "Chiederemo all'Arst di aggiungere un bus"

Di: Redazione

Un autobus dell'Arst che copriva la tratta Sennori-Sassari avrebbe improvvisamente arrestato la sua corsa poiché impossibilitato a procedere a causa di uno straordinario carico di passeggero.

L'episodio è stato denunciato sul gruppo Facebook "Sennori e dintorni".

"Questo che vedete nella foto - spiega una donna - è il pullman fisarmonica che tutti i giorni parte da Santa Vittoria alle 7.30. Dal 16 settembre con l'inizio dell'anno scolastico c'è stato un incemento di passeggeri non indifferente. Premetto che il pullman in questione trasporta giornalmente a Sassari una cinquantina di lavoratori, quindi vi lascio immaginare quanto sia strapieno di persone. Nella foto appunto era talmente carico che davanti al ristorante di Vito si è incastrato, per poter ripartire l'autista ha fatto scendere tutti i passeggeri, una volta a terra con fatica è riuscita a smuovere il mezzo e riuscire a ripartire, con un ritardo di mezzora, sarebbe cosa giusta mettere un pullman in più almeno nel periodo scolastico".