Nonna Rosaria compie 102 anni: gli auguri dal Comune di Cagliari

Rosaria è stata maestra e ginnasta provetta, visse in Lombardia e poi è tornata in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, ha fatto visita a Rosaria Serra per portarle gli auguri dell'Amministrazione cittadina per il suo compleanno numero 102.

Nata a Cagliari il 2 ottobre 1920, la signora Serra ha conservato il sorriso e lo spirito tenace. Vorrebbe camminare di più da appassionata della montagna, ma l'età ha ormai limitato i suoi movimenti. Perfettamente lucida, si infastidisce quando le sfugge il nome di una località o di qualche persona che ha avuto modo di conoscere nel passato.

Ha dedicato la sua vita alla famiglia ma anche allo sport. Ha vissuto un matrimonio durato 66anni con Guido Sainas, ufficiale paracadutista, venuto a mancare nel 2011 all'età di 99 anni. Madre di tre figli e nonna di un nipote, maestra, da giovane è stata una ginnasta provetta. Ha, infatti, partecipato al Concorso Ginnico Nazionale a Roma nel 1938.

Il lavoro l'ha portata a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, dove ha cresciuto i suoi figli per poi rientrare in Sardegna negli anni Settanta. Il presidente del Consiglio comunale le ha voluto far sentire tutto l'affetto di Cagliari portandole in dono una medaglia ricordo e una pergamena per celebrare il suo traguardo dei 102 anni.