Isili. A fuoco una struttura disabitata

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area

Di: Redazione Sardegna Live

A fuoco una struttura disabitata in Piazza Repubblica a Isili. Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 intorno alle 15, ed è stata inviata sul posto la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mandas.



Gli operatori VVF, giunti sul posto con un’autopompa e il supporto di un’autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Esclusa la presenza di persone all’interno della struttura.



Durante le operazioni di spegnimento sono state individuate e messe in sicurezza alcune bombole di GPL. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.