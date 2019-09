Incendio a Sindia, in azione un elicottero della Forestale

Il mezzo aereo è arrivato da Bosa

Di: Antonio Caria

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa (S.Maria) è in azione per spegnere un incendio a Sindia, in località Serrese.

Sul posto le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. della pattuglia del Corpo forestale di Macomer.