Incidenti sulla Alghero-Bosa e a Bolotana: cinque feriti

Pomeriggio di straordinari per i Vigili del fuoco. Intervengono anche 118 ed elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Alle ore 12:20 di oggi, 27 gennaio, la squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer è intervenuta per un incidente stradale sulla SP 49 Bosa - Alghero in località “S’Abba Druche”, dove per cause da chiarire una moto ha impattato contro una macchina che viaggiava nel senso di marcia opposto.

La squadra del 115 ha estratto dalla macchina il conducente per consegnarlo alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo ricovero in ospedale. Il centauro, invece, è stato invece trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Nel pomeriggio, alle ore 16:20, i Vigili del Fuoco di Macomer sono intervenuti lungo la SS129 al Km 77, nei pressi del bivio per Bolotana. Lì, per cause da accertare, due autovetture hanno impattato frontalmente coinvolgendo i tre occupanti.

Gli operatori del 115 hanno soccorso gli occupanti congiuntamente al personale del 118 mettendo in sicurezza lo scenario d'intervento. I feriti sono poi stati trasferiti in codice rosso all'ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti.