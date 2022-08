Cannigione. Van in fiamme sulla Strada provinciale 13

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed evitato che il fuoco si propagasse alla vegetazione circostante

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 5.20 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Strada provinciale 13, nei pressi di Cannigione, per l'incendio di un van che ha preso improvvisamente fuoco durante il transito. Le cause sono in via di accertamento.

La squadra ha spento le fiamme ed evitato che il fuoco si propagasse alla vegetazione circostante. Nessuna persona fortunatamente è risultata coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri.