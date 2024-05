Cade durante la visita al Castello di Pedres: ferito un escursionista

Intervento dei Vigili del fuoco di Olbia questo pomeriggio in località Castello di Pedres per il soccorso di un escursionista

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco di Olbia questo pomeriggio verso le 15:00 in località Castello di Pedres , in supporto a un'equipe sanitaria della Croce Rossa per il soccorso di un escursionista di circa 40 anni che durante la visita è scivolato , ferendosi.

La squadra ha collaborato alla stabilizzazione del 40enne che è stato poi trasportato all'ospedale con l'elisoccorso del 118.