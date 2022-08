Elezioni 2022. Pd: Silvio Lai capolista alla Camera e Marco Meloni al Senato

Gavino Manca nel collegio Nord per Palazzo Madama

Di: Redazione Sardegna Live

Prime candidature ufficiali per il voto del 25 settembre. La direzione nazionale del Pd si è riunita nella tarda serata di ieri. In Sardegna, capolista nel plurinominale per la Camera sarà l'ex senatore e con un passato da segretario regionale dem Silvio Lai, al secondo posto c'è la presidente della commissione Lavoro di Montecitorio Romina Mura.

Capolista nel plurinominale per il Senato sarà Marco Meloni, ex deputato e coordinatore della segreteria nazionale del partito. Questi i nomi dei tre dem sardi con maggiori probabilità di entrare in Parlamento. Non correrà sul proporzionale il deputato uscente Gavino Manca, scelto invece per competere nel collegio senatoriale del Nord Sardegna. Sempre per il Senato, confermata la presenza nel collegio Sud Sardegna della ex rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo.

Nei quattro uninominali per la Camera sono candidati la costituzionalista Carla Bassu (collegio Sassari-Olbia), l'ex deputato Michele Piras (collegio Nuoro), Franca Fara (collegio Sulcis-Iglesiente Medio Campidano) e l'uscente Andrea Frailis (Città Metropolitana di Cagliari). Tornando al proporzionale, terzo in lista per la Camera è il segretario Pd della provincia di Cagliari Francesco Lilliu, quarta Carla Bassu. Seconda per il Senato sarà Maria Del Zompo, quarto l'ex consigliere regionale Antonio Solinas.