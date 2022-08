Biancareddu succede a Oppi alla guida dell’Udc in Sardegna

La nomina ufficializzata dal segretario nazionale Lorenzo Cesa

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Andrea Biancareddu, assessore dell'Istruzione nella Giunta Solinas, a raccogliere l'eredità dello scomparso Giorgio Oppi alla guida dell'Udc in Sardegna. La nomina a coordinatore regionale del partito è arrivata oggi da parte del segretario nazionale Lorenzo Cesa.

"Si tratta di un incarico in continuità con lo straordinario lavoro svolto da Giorgio Oppi che presto verrà ricordato a Roma in una cerimonia religiosa su iniziativa del partito nazionale", fa sapere in una nota la segreteria nazionale. Nei prossimi giorni, inoltre, "verranno nominati i componenti di un coordinamento regionale più ampio che coprirà tutte le Province della Sardegna e affiancherà Biancareddu nella promozione delle attività del partito nei territori".

Per il neo coordinatore l'agenda sarà subito fitta di impegni. Le liste e l'organizzazione della campagna in vista delle politiche del 25 settembre, ma anche la verifica di Giunta annunciata a fine marzo da Solinas e per ora in stand by, sono le questioni più importanti di cui Biancareddu si dovrà occupare.