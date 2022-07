Sessanta ettari in fumo a Tottubella, case evacuate

Oggi venti incendi in Sardegna, in nove dei quali è stato necessario l'intervento di mezzi aerei

Di: Redazione Sardegna Live

Circa sessanta gli ettari percorsi dal vasto incendio che nella tarda mattina di oggi è divampato intorno alle campagne tra la frazione di Tottubella a Sassari e località Nuraghe Bonassai. Le fiamme sono partite poco prima delle 13 nel territorio di Sassari e nelle ultime ore, sospinte dal forte vento, hanno percorso almeno 60 ettari "saltando" la strada statale 291.

Le lingue di fuoco hanno lambito pericolosamente i terreni attorno alla zona industriale di San Marco, ad Alghero. Nel loro percorso le fiamme hanno incenerito campi di sterpaglie e oliveti semi abbandonati. Il rogo ha divorato anche una casa in via delle Vigne, nella zona di Tottubella. Fortunatamente al momento non risultano feriti. Le donne e gli uomini della polizia locale di Sassari, guidata dal comandante Gianni Serra, è intervenuta immediatamente per blindare il tratto della statale 291 minacciato dalle fiamme.

Diverse le aziende e le abitazioni evacuate, tutte le zona attorno alla statale. Le operazioni di spegnimento dal cielo avvengono grazie a due Canadair e altrettanti elicotteri antincendio del Corpo forestale che stanno facendo la spola tra gli incendi e lo specchio di mare antistante Alghero per caricare acqua e scongiurare il peggio, cioè che le fiamme si propaghino all'interno nell'area industriale della Riviera del Corallo. Imponente lo spiegamento di forze anche a terra: oltre ai forestali stanno intervenendo i vigili del fuoco, Forestas, e le associazioni di Protezione civile.

Intanto oggi sono stati complessivamente venti gli incendi divampati su tutto il territorio regionale, per nove dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei. Oltre che sul Sassarese, elicotteri e canadair in volo anche a San Teodoro, Ottana, Nule, Torpè, Berchidda, Villagrande Strisaili, Gergei e Tortolì.