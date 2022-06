Chiaramonti. emergenza medico di base. Situazione in stallo: "Continueremo a batterci"

"Con 500 euro al mese nessun medico accetterà l'incarico. Urgente trovare soluzioni per salvaguardia salute"

Di: Redazione Sardegna Live

Aggiornamenti sulla situazione medico di base a Chiaramonti. L'amministrazione, tramite una nota ufficiale, fa sapere che, il giorno 27/05/2022, "si è tenuto un incontro con il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ASL di Sassari" e ieri, 01/06/2022, "un altro con il Servizio Giuridico Amministrativo della ASL di Sassari". Dalle riunioni, è emerso che ad oggi a Chiaramonti "ci sono 293 pazienti senza medico di base e che a questi se ne aggiungono 143 a causa del fatto che il loro medico risulta essere sospeso".



"In questi giorni - fanno sapere ancora dall'amministrazione -, abbiamo contattato celermente vari medici, che vista l’emergenza attuale si sono offerti di prendere l’incarico almeno come medico provvisorio. Gli stessi però, hanno giustamente chiesto informazioni sul compenso ed il numero di ore da svolgere settimanalmente. È emerso sfortunatamente che il medico provvisorio può avere in carico solamente 293 pazienti, ma non i 143 che risultano essere in carico al medico sospeso".



"Visti i numeri - prosegue la nota -, il medico provvisorio dovrebbe garantire almeno quattro giorni di apertura dell’ambulatorio settimanale con un compenso netto che si aggira intorno ai 500 euro mensili; chiaramente viste le responsabilità il viaggio e altri fattori, la cifra è irrisoria per qualsiasi medico".



"L’unica soluzione che ci è stata proposta dai vertici della A.S.L. di Sassari - fanno sapere - è quella di aumentare i massimali dei medici presenti nel nostro ambito territoriale. Soluzione che a nostro avviso non risolverà il problema, essendo in questa circostanza molto complesso garantire la qualità delle cure a più di 1.500 pazienti".



L’amministrazione comunale assicura che già da tempo sta cercando di risolvere la situazione: "Per ben due volte siamo riusciti a trovare un medico provvisorio, ma sappiamo benissimo che con 500 euro al mese nessun medico accetterà l’ incarico".



"Riteniamo opportuno e urgente che vengano trovate soluzioni concrete per la salvaguardia del diritto alla salute nella nostra comunità. Continueremo a batterci senza sosta e vi terremo aggiornati", conclude.