Libri e cinema: ritorna “Pensieri & Parole”

Dal 10 al 14 luglio un ricco programma di eventi tra Porto Torres e l’Asinara. Ecco il programma

Di: Antonio Caria

Proiezioni e presentazioni di libri nella splendida cornice dell’Asinara e a Porto Torres. Questo il programma dell’edizione 2019 del festival Pensieri & Parole. La novità di quest’anno è che sarà possibile raggiungere l’isola parco con il traghetto Delcomar da Porto Torres nelle serate finali della manifestazione, il 13 e il 14 luglio. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala cerimonie del Palazzo del Marchese alla presenza del vicesindaco Marcello Zirulia, dell’assessora alla Cultura, Mara Rassu, del curatore del Festival, Sante Maurizi, e del Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, Pier Paolo Congiatu.

“Pensieri & Parole è una manifestazione consolidata, giunta alla quattordicesima edizione, e dallo scorso anno, grazie alla disponibilità degli organizzatori, è stata rafforzata l’identità del festival con il territorio attraverso l’introduzione di appuntamenti anche a Porto Torres, creando così un forte legame culturale tra la città e la sua isola parco», ha dichiarato Zirulia.

“Quest’anno per la prima volta – ha affermato l’assessora Rassu – sarà possibile raggiungere l’isola nelle due serate finali con il traghetto Delcomar da Porto Torres, che effettuerà due viaggi speciali. Invito i cittadini a partecipare a Pensieri & Parole, un festival in grado di puntare i riflettori sul cinema d’autore e sui libri, presentando ad una platea sempre più vasta temi, storie e personaggi, dando così un enorme valore aggiunto alla programmazione culturale in città e nel suo quartiere più bello”.

“Pensieri & Parole è una macchina che può muoversi grazie all’aiuto di enti e associazioni. Quest’anno il festival anticipa di circa un mese la sua programmazione – ha aggiunto Maurizi – offrendo dal 10 al 14 luglio un cartellone incentrato sui alcuni temi cardine che da sempre accompagnano la manifestazione con presentazioni di libri, anteprime cinematografiche e musicali e ospiti del panorama nazionale.

Secondo Congiatu “Il festival è stato da stimolo a tutti quei progetti visivi che nel tempo hanno riguardato l’Asinara. La novità del trasporto con Delcomar è molto importante, perché permetterà a un numero maggiore di persone di raggiungere l’isola per questo evento e un ringraziamento va esteso anche alla Fondazione di Sardegna, che supporta il festival. Il cinema e l’Asinara sono destinati a camminare insieme anche grazie a un progetto già finanziato per Campo Perdu, dove nascerà un centro di formazione che sarà utile anche allo sviluppo di iniziative in questo settore”:

Il programma partirà mercoledì 10 luglio sul palco di Cala d’Oliva con la sezione documentari dal titolo “Sott'acqua: conoscere per tutelare” a cura del biologo marino e guida di pesca Francesco Curreli. In programma la proiezione di alcuni documentari realizzati con camere in ultra HD e droni della serie “Blue planet” della BBC, raccontati dalla voce del famoso naturalista David Attenborough.

L’11 luglio, sempre nella Diramazione centrale, si terrà un confronto fra le antiche tradizioni e le future attività nel campo della pesca. Due i documentari che saranno proposti: “Il sogno di una guida di pesca” da un’idea di Francesco Curreli e regia di Daniele Macis e “Diario di Tonnara” di Giovanni Zoppeddu.

La tappa a Porto Torres prevede, venerdì 12 luglio, alla libreria Koinè la presentazione del volume “L’infelicità italiana” di e con Maurizio Braucci, presentato da Don Gaetano Galia. Seguirà alle 21.00, nella Sala Filippo Canu, la proiezione de “Il polo opposto” di Giorgio Amato. In chiusura alle 22.00, in anteprima, il teaser del nuovo film di Pino e gli Anticorpi “Come se non ci fosse un domani”.

Il 13 e 14 luglio si entra nel vivo della rassegna con la sezione “Certe notti: libri e film”. Sabato 13 a Cala Reale la serata comincerà alle 19.00 con la presentazione del libro “Il presidente addormentato”, di Gianni Caria. L’incontro sarà coordinato da Ignazio Caruso. A seguire, intorno alle 21.00, la seconda edizione del premio “Isole del Cinema” per la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo. Quest’anno il premio è stato assegnato a Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per il film “La paranza dei bambini” tratto dall’omonimo libro di Saviano. Il film ha vinto l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura alla 69esima edizione del Festival di Berlino. Sarà proprio il film a chiudere la serata alle 21.30. Domenica 14 in apertura di serata, alle 19.00, sarà presentato da Elias Vacca il libro “l padrino dell’antimafia” di e con Attilio Bolzoni. Spazio alla musica alle 20.15 con “Storie liberate”, concerto di Piero Marras presentato da Vittorio Gazale. Chiuderà il festival alle 21.30 “Il flauto magico di Piazza Vittorio”, di Gianfranco Cabiddu e Mario Tronco. Nel film le diverse culture che popolano Piazza Vittorio a Roma reinterpretano il capolavoro mozartiano in modo assolutamente originale, saltando di genere in genere, rielaborandone i significati e creando una nuova opera moderna.

Proseguirà anche in questa edizione il gioco della biblioteca ideale: il festival invita gli ospiti e il pubblico che seguirà i vari appuntamenti a portare con sé un libro da donare alla costituenda “Biblioteca dell’Asinara”, sul quale scrivere in breve le ragioni della propria scelta. Come se fosse una dedica, con lo spirito di rispondere alla domanda “Che libro porteresti su un’isola deserta?”.

Per quanto riguarda i trasporti, sabato 13 e domenica 14 si potrà raggiungere l’isola con la motonave Sara D. che effettua le normali corse di linea fra Porto Torres e Cala Reale. Grazie a un accordo con la Delcomar sarà effettuata una corsa di ritorno notturna con partenza dall’Asinara alle 23.30. Per l’andata il traghetto partirà dal molo Segni alle 16.30 (è consigliabile presentarsi almeno mezz’ora prima). Il costo del ticket, comprensivo del contributo di sbarco, è di 10 euro.