Accreditamento del Mater Olbia. Fasolino: “Un successo per tutta la Sardegna”

L’Assessore alla Programmazione: “Segnale concreto di un’isola che è capace di essere protagonista sullo scenario internazionale”

Di: Antonio Caria

“Un passo avanti importante che rappresenta non solo un riconoscimento concreto per la Gallura, ma un successo per tutta la Sardegna”.

Sono queste le parole dell’Assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino, che ha voluto commentare l’accreditamento del Mater Olbia.

“È un grande traguardo – ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas – sia per il diritto alla salute dei sardi, sia per il valore simbolico di un’azione corale portata avanti dalla Sardegna, che ha saputo anteporre gli interessi della comunità alle divisioni partitiche, territoriali e sociali. Il Mater Olbia è anche il segnale concreto di un’isola che è capace di essere protagonista sullo scenario internazionale e di instaurare rapporti virtuosi con gli investitori.

“Questa – ha concluso – è una delle linee da seguire anche per il futuro: attrarre investimenti che portino benefici concreti sul piano economico e che al contempo inneschino una catena di ricadute positive anche sul piano sociale per tutta la comunità”.