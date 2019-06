Cerca di entrare dentro una casa, 42enne minaccia i poliziotti. Arrestato

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Davide Urru, 42enne, di Iglesias, pregiudicato, responsabile del reato di oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Iglesias, sono intervenuti per un uomo che in evidente stato di agitazione psicomotoria, oltre che percuotere con forza gli infissi esterni di un’abitazione, urinava nel portoncino d’ingresso. I poliziotti, raggiunto il luogo, hanno notato un individuo particolarmente esagitato che batteva i pugni contro il portoncino.

L’uomo veniva invitato a mantenere la calma, ma alla richiesta dei poliziotti reagiva in modo scomposto e violento, proferendo frasi ingiuriose e minatorie contro gli agenti. Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, il soggetto continuava imperterrito. Visto ciò, gli Agenti mettevano l’uomo in condizioni di non nuocere e procedevano a identificarlo, riconosciuto come Davide Urru, 42enne, di Iglesias, già noto alle Forze dell’Ordine. I Poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo responsabile dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Dell’arresto veniva informato il pmdi turno, il quale disponeva che il 42enne fosse trattenuto presso la camera di sicurezza del Commissariato, in attesa di condurlo dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo, avvenuto nella mattinata del 6 giugno.