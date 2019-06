“Niente Fumo e rifiuti nelle spiagge”, l’appello del Sindaco Settimo Nizzi

Il primo cittadino: “Una scelta presa nell’ottica di salvaguardare l’ecosistema"

Di: Antonio Caria

“Ricordo a tutta la cittadinanza che dal primo giugno è vietato fumare nell’ambito degli 8 metri dalla battigia di tutte le spiagge del Comune di Olbia, è vietato gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, anche l’utilizzo di contenitori e altri prodotti di plastica monouso è vietato nelle aree particolarmente sensibili del nostro Comune come spiagge, siti archeologici, aree verdi, parchi pubblici e piazze”.

È questo l’appello lanciato dalla sua pagina Facebook dal Sindaco di Olbia Settimo Nizzi che aggiunge: “Una scelta in linea con le buone pratiche messe in atto dal nostro Comune e che stanno riscontrando notevoli consensi e benefici da parte di tutti. Una scelta presa nell’ottica di salvaguardare l’ecosistema e sensibilizzare ulteriormente i nostri concittadini verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale”.