Cuoco si ustiona nella cucina del ristorante: trasportato in ospedale in codice rosso

Al momento si è appreso che è stato raggiunto da una fiammata al volto mentre cucinava

Di: Redazione Sardegna Live

Un cuoco di circa 40 anni è stato trasportato in ospedale, al Brotzu di Cagliari, con assegnato un codice rosso a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio nella cucina di un ristorante nel quartiere Marina.

L'uomo ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo, in particolare al volto e al petto. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Al momento si è appreso che è stato raggiunto da una fiammata al volto mentre cucinava ed è stato subito soccorso dai colleghi. Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale.