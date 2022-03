Caro carburante. Romina Mura (Pd): "Per autotrasportatori Sardegna situazione drammatica"

"Servono provvedimenti eccezionali come per pandemia, trasporti sono strategici per l'economia"

Di: Redazione Sardegna Live

"Per l'autotrasporto italiano è emergenza nazionale e in particolare nelle aree periferiche del Paese come la Sardegna la situazione è drammatica, occorre un intervento urgente del Governo altrimenti il rischio di blocco è molto concreto. Questa non è una protesta ma uno stato di necessità che potrebbe ripercuotersi pesantemente su altri settori produttivi e commerciali".

Lo afferma, in una nota, la deputata del Pd e presidente della commissione Lavoro Romina Mura, alla luce degli allarmi provenienti dalla categoria per l'aumento dei costi del carburante. Nell'Isola si è svolta oggi un'assemblea di operatori dell'autotrasporto per valutare iniziative di mobilitazione.

"Occorre in primo luogo esercitare una rigorosa vigilanza per evitare operazioni speculative sul prezzo del gasolio e - afferma la parlamentare dem - introdurre norme intese ad adeguare le tariffe del trasporto sulla base degli aumenti del carburante".

"Bisogna capire che la congiuntura della guerra richiede provvedimenti eccezionali, come abbiamo fatto per arginare la pandemia, perché i trasporti sono strategici per l'economia", conclude.