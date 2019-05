Disturbo da Gioco d’Azzardo. Forma (PD): “Dare attuazione alla legge regionale numero 2”

La Consigliera regionale uscente: “Confido in un riscontro positivo da parte della nuova Amministrazione Regionale”

Di: Antonio Caria

La consigliera regionale uscente del Partito Democratico, Daniela Forma, ha scritta una nota al Presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais, e a tutti i capigruppo per chiedere alla Giunta Regionale di dare immediata attuazione Legge Regionale n. 2 del 2019 “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”.

“I fatti di cronaca avvenuti nel Sassarese in questi ultimi giorni – ha sottolineato Forma – ricordano a noi tutti quanto sia urgente dare pronta attuazione alla Legge sul Gioco d’azzardo approvata dal Consiglio regionale della Sardegna lo scorso mese di Gennaio con l’apporto di tutti i Gruppi consiliari”.

“Per queste ragioni – ha aggiunto –, ho richiesto l’interlocuzione della massima Assemblea sarda affinché solleciti l’attuazione di una Legge per la quale mi onoro aver dato il mio contributo sia in Commissione Sanità che in Aula”.

"Nella Nota – prosegue la ex Consigliera regionale – invito pertanto a richiedere l’approvazione delle Deliberazioni relative in particolare: 1) alla determinazione delle distanze di cui al comma 2 dell’art. 12 (cd. “Distanziometro”); 2) alla definizione dei dati da rilevare e degli specifici fenomeni da monitorare in capo all’Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo (comma 1 dell’art. 4); 3) alla istituzione della Giornata Regionale contro il disturbo da gioco d’azzardo (comma 2 dell’art. 6); 4) alla definizione delle caratteristiche ideografiche del logo “No Slot – Regione Sardegna” nonché alla approvazione del manuale di utilizzo (comma 2 dell’art. 9)”.

“Vorrei ricordare – conclude Forma – che tale Legge ha registrato una larga convergenza tra tutti i gruppi consiliari della passata Legislatura e che, peraltro, risultava attesa dal sistema degli Enti Locali come pure dalle comunità e dalle famiglie sarde, particolarmente colpite dagli effetti funesti della diffusione del gioco d’azzardo patologico nella nostra Regione. Confido pertanto in un riscontro positivo da parte della nuova Amministrazione Regionale”.