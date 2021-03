Grillo lancia la provocazione al Pd: "Mi propongo come segretario"

Il garante del M5S ha parlato in un videomessaggio: "Invito tutti i partiti ad unirsi. La concorrenza non funziona più"

Di: Giammaria Lavena

"Ho visto che è andata via una brava persona, nauseata. Mi iscrivo al partito. Mi propongo per fare il vostro segretario elevato del Partito democratico". Così Beppe Grillo in un ironico videomessaggio dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd.

"Mettete 2050 nel vostro simbolo - prosegue -, come sarà nel nostro prossimo con Conte. Invito tutti i partiti a mettere 2050 nel loro simbolo, facciamo un progetto in comune, ne usciremo in un modo straordinario e io vengo lì, metto a disposizione i progetti, sarà tutto diverso nel futuro, sarà come progettare un agricoltore fra dieci anni".

"Io vi invito, se mi invitate vengo, dobbiamo riprogettare tutto, non possiamo farci concorrenza, destra, sinistra. La concorrenza non funziona più", ha concluso il garante del M5S.