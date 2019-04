Rimase ferito durante il colpo in una abitazione: ladro incastrato dal Dna

I proprietari si erano recati nella casa vacanze per festeggiare il Natale trovando l'appartamento devastato

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe entrato in un'abitazione di Santa Lucia, frazione di Siniscola, per fare razzia degli oggetti di valore custoditi nell'appartamento, ma durante il colpo sarebbe rimasto ferito lasciando gocce di sangue in giro per il locale.

Grazie a questa sua disattenzione i carabinieri della Compagnia di Siniscola sono riusciti a risalire all'identità del ladro attraverso l'esame del Dna. Ora l'uomo è stato rintracciato dai militari e denunciato per violazione di domicilio e danneggiamento.

Secondo quanto riferito, i proprietari dell'appartamento, nuoresi, si erano recati nella casa vacanze per festeggiare le festività natalizie, ma quando avevano aperto la porta avevano trovato la casa devastata. Arredi e infissi erano stati completamente sfasciati da qualcuno che si era introdotto nello stabile. Il responsabile del furto aveva distrutto tutto a colpi di martello, rimanendo ferito nella violenta azione

I carabinieri hanno raccolto le tracce ematiche facendole analizzare dal Ris che ha trovato una corrispondenza che ha incastrato il responsabile.