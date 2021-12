Associazione Allevatori Sardegna: "Necessario censimento razze ovine"

"Noi abbiamo competenze e personale qualificato per aggiornamento libri genealogici"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il dibattito attuale sulle modifiche al disciplinare della DOP Pecorino Romano ha fatto emergere come oggi non esista un quadro completo ed attendibile su tutte le razze presenti negli allevamenti sardi". E' la constatazione dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna, che si mette a disposizione "per eventuale assistenza quale soggetto titolato per verificare le razze presenti negli allevamenti nonché la consistenza o numerosità di loro incroci".

L'AAR Sardegna, nata dalla riorganizzazione delle Associazioni Provinciali Allevatori, ricorda di avere "personale qualificato che opera nelle aziende zootecniche che aderiscono ai Controlli Funzionali propedeutici all'aggiornamento dei Libri Genealogici detenuti dagli Enti Selezionatori".

"Questo censimento generale delle razze - spiega l'associazione, da pianificare con l'assessorato Regionale Agricoltura, i Consorzi di tutela e l'Agris, consentirebbe di poter aggiornare la Banca dati nazionale e la Banca Dati dei Libri Genealogici fornendo oltretutto chiare indicazioni di come si stia evolvendo il settore ovino in Sardegna".