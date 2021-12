Operazioni antidroga dei carabinieri a Villamassargia. Sardara e Portoscuso

Militati in azione per contrastare lo spaccio di stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Il 3 dicembre, a Villamassargia, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Iglesias hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne del luogo, disoccupato, il quale all’esito di una perquisizione domiciliare sarebbe stato trovato in possesso di 380 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane termine formalità di rito, è stato ricondotto nella propria abitazione dove si trova in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella medesima data, i militari della Stazione di Sardara hanno denunciato un 38enne del posto che, sottoposto a perquisizione personale estesa anche alla sua abitazione, sarebbe stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, 87 grammi circa di hashish, 283 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente tra cui un taglierino, carta stagnola e buste di cellophane trasparente. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Sempre il 3 dicembre, a Portoscuso, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Iglesias hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un disoccupato 27enne del luogo. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 100 grammi circa di marijuana, 2 grammi di hashish, una dose di shaboo e materiale vario per il confezionamento. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna.