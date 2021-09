Puigdemont: "Continuerò a viaggiare, lunedì torno in Belgio"

"L'arresto non mi fermerà. Noi abbiamo ragione, la Spagna torto"

Di: Redazione Sardegna Live

"Continuerò a viaggiare, sono state ore difficili ma questo intento di fermarmi non vincerà. La lotta per la libertà continua e continuerà". Lo ha detto l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont durante la conferenza stampa convocata questa sera ad Alghero annunciando che lunedì tornerà in Belgio.

"Vogliamo un'Europa in cui la libertà d'espressione e il diritto all'autodeterminazione siano dei pilastri fondamentali. In meno di 24 ore il tribunale di Sassari ha confermato che noi abbiamo ragione e che ha torto la Spagna, che non rispetta i diritti politici", ha denunciato l'ex presidente catalano.