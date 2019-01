Le Fiamme gialle sequestrano 154mila prodotti non sicuri e contraffatti

Cinque negozianti sono stati sanzionati per inadempienza

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 154mila articoli che non rispettavano i requisiti di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di una raffica di controlli effettuati in alcuni negozi del capoluogo.

Nel corso dei blitz, i militari hanno accertato che moltissimi articoli erano contraffatti o realizzati in materiali non sicuri per la salute oppure sprovvisti di istruzioni o di indicazioni di utilizzo in italiano. Per questo sono stati requisiti dalle Fiamme gialle.

Al termine dei controlli cinque negozianti sono stati sanzionati per inadempienza: ciascuno dovrà pagare oltre mille euro di multa.