Tragedia sulla 131 Dcn a Posada: Poliziotto aiuta automobilista e viene travolto e ucciso

La dinamica dell’incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi stanno lavorando gli agenti della Polstrada di Nuoro.

Da quanto si apprende la pattuglia della Polstrada si era fermata per un'auto in panne a causa di una gomma forata. L'agente è sceso dall'auto per dirigere la viabilità, quando è stato travolto da un'auto (non da un furgone come inizialmente appreso) lungo la statale 131 Dcn a Posada.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e della Polizia stradale. A Posada è anche arrivato l'Elisoccorso.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al poliziotto, ma non c'è stato nulla da fare.

"Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada - ha dichiarato Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia -. Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l'ennesimo nostro eroe".