Arst, linee della Metro potenziate: ecco i nuovi servizi per i pendolari

L’Amministratore unico Chicco Porcu: “Numeri importanti, gli oltre 2 milioni di passeggeri raggiunti nel 2018, il 60% dei quali utilizza la Metro in modo esclusivo”

Di: Alessandro Congia

Dal 14 Gennaio le corse della linea Repubblica-Policlinico di MetroCagliari saranno potenziate, garantendo una frequenza di una corsa ogni 10 minuti per tutto l'arco della giornata. La linea Settimo San Pietro - San Gottardo verrà invece estesa di due fermate, raggiungendo Policlinico.

Anche i servizi integrati bus per Sestu, Sinnai e Maracalagonis e quelli ferroviari subiranno modifiche agli orari, così da rispondere adeguatamente alle nuove frequenze. Dal 14 gennaio i nuovi orari saranno disponibili nelle apposite sezioni del nostro sito e sulle app Moovit e Google Maps.

“E’ un ulteriore potenziamento di un servizio ecologico, moderno ed efficiente che sta incontrando un crescente successo tra gli utenti della Città Metropolitana come confermano “prosegue l’AU di Arst Chicco Porcu“ gli oltre 2 milioni di passeggeri raggiunti nel 2018, il 60% dei quali utilizza la Metro in modo esclusivo”.

Per quanto riguarda le corse sulle linee 1 e 3, Repubblica – San Gottardo e Policlinico, la prima partenza dalla fermata San Gottardo è prevista per le ore 5.44 mentre l’ultima corsa, in arrivo nella stessa fermata, è prevista per le ore 23.14.

L’ultima partenza da piazza Repubblica, tra i principali centri di attrazione frequentati dagli studenti e dai lavoratori, si terrà alle 22.44 mentre l’ultima partenza dalla fermata Policlinico per San Gottardo è prevista per le ore 23.10.

La linea 2 di collegamento tra il Comune di Settimo San Pietro e la fermata San Gottardo di Monserrato, sempre da lunedì 14 Gennaio verrà estesa per una ulteriore tratta lunga circa 2 chilometri, fino a raggiungere la fermata Policlinico. “Questa estensione” afferma l’Amministratore Unico di ARST, Chicco Porcu “consentirà ai viaggiatori da Settimo di raggiungere il Policlinico senza cambi”.

Non solo. Nei giorni feriali, sulle linee 1 e 3 verranno effettuate 200 corse, 60 inpiù rispetto al passato mentre sulle linee 2 e 3, le corse saranno 60. Di conseguenza verranno adeguati i servizi ferroviari in coincidenza con le corse di MetroCagliari e i relativi servizi integrati tramite autobus per l’area vasta, ad esempio per raggiungere Maracalagonis, Sestu, Settimo San Pietro e Sinnai. Centri abitati, questi, per i quali sono stati rimodulati gli orari in base alle corse e alle nuove frequenze della Metro.