Giovane 30enne si aggrappa ai tergicristalli di un pullman dell’Arst e blocca la corsa, arrestato dai Carabinieri

L’episodio è avvenuto durante la corsa giornaliera di un autobus di linea

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito, impegnati nel servizio di pattugliamento del 112 pronto Intervento, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 30enne, originario di Villasimius. L’uomo nel corso della mattinata di ieri mentre si trovava a Muravera sulla centralissima Via Roma, proprio davanti all’ingresso dell’Ospedale San Marcellino, al passaggio di un autobus di linea Arst in servizio giornaliero tra San Vito e Muravera ha occupato la carreggiata stradale costringendo l’autista ad una improvvisa frenata. Il giovane inveendo senza motivo contro il conducente si è aggrappato ai due tergicristallo danneggiandoli e di conseguenza spaventando l’autista che fortunatamente aveva appena fatto scendere alla fermata i pendolari e gli utenti dell’ospedale.

L’autista scosso per l’episodio e per le urla del giovane si è chiuso all’interno dell’autobus interrompendo la tratta nel mentre che i militari, fortunatamente li vicino per il consueto controllo degli obiettivi di interesse pubblico e delle aree maggiormente frequentate dalla cittadinanza, hanno immediatamente fermato il giovane impedendo che potesse arrecare altri danni.

Dopo le consuete attività di identificazione l’uomo è stato accompagnato presso il Comando di San Vito e successivamente trasferito in stato di arresto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Cagliari in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria di Cagliari per la mattinata odierna in cui dovrà rispondere di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio o di pubblica utilità.