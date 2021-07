Aggressione omofoba per Carla Baffi, ex poliziotto transgender

Si chiamava Enzo Giagoni, ora è Carla Baffi. Un uomo ha tentato di sfondare la sua porta insultandola: "Trans di m..."

Di: Redazione Sardegna Live

E' una storia di dolore e sofferenza quella di Carla Baffi, ex poliziotto transgender di Olbia balzato alle cronache per aver perso la moglie e la figlia nell'alluvione Cleopatra che flagellò la cittadina gallurese nel 2013, quando ancora lui si chiamava Enzo Giagoni. Nei mesi scorsi, Enzo ha deciso di avviare un percorso di transizione sessuale per diventare donna.

Alle 7 di questa mattina, come riportato da La Nuova Sardegna, un uomo si è presentato alla porta della sua abitazione alla periferia di San Teodoro tentando di sfondarla e costringendola ad aprire per poi insultare pesantemente Carla Baffi. Si tratta della prima volta che subisce un’aggressione di questo tipo.

"Ero molto spaventata - racconta a La Nuova -, ho dovuto chiedere l’intervento dei carabinieri. Mi ha apostrofato con frasi come transessuale di m..., parolacce, e dicendomi di tenere la puzza da transessuale su di me e di non spargerla sulle persone che mi vivono accanto".

