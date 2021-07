Il Comune di Cagliari assegna gli alloggi popolari: pronti 2 bandi

Truzzu: "Segnale atteso da 12 anni, capiremo la reale richiesta"

Di: Redazione Sardegna Live

"Una risposta dopo dodici anni a chi attende una casa popolare". Lo ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu presentando due bandi di concorso del Servizio lavori pubblici che riguardano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) a Cagliari.

Si tratta, nello specifico, di un primo bando per la redazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica Erp. "Indirizzato - spiega il Comune - a tutti coloro che, non disponendo per ragioni economiche di un alloggio adeguato, aspirano all'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Con il canone determinato principalmente in proporzione al reddito del proprio nucleo familiare".

Il secondo bando, invece, riguarda coloro che, essendo già assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aspirano per vari motivi a spostarsi in un altro alloggio. La graduatoria tiene conto di una serie di parametri: l'inidoneità oggettiva dell'alloggio assegnato per via della presenza di disabili nel nucleo familiare, situazioni di sovra o sottoaffollamento, l'esigenza di avvicinarsi al luogo di cura o assistenza in presenza di gravi patologia, la disponibilità ad effettuare il cambio in relazione alla possibilità d'acquisto dell'alloggio di provenienza o di destinazione o altre situazioni.

Entrambi i bandi saranno pubblicati contemporaneamente l'8 luglio 2021. Le graduatorie elaborate sulla base dei due avvisi annulleranno le graduatorie precedenti. "Dei bandi - ha detto ancora il sindaco - che ci consentiranno di fare il punto della situazione e di capire quale sia in città la reale richiesta di alloggi popolari e consentirci di effettuare una corretta pianificazione".