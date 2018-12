Miracolo di Natale, Gennaro Longobardi: “I sardi hanno un cuore immenso di generosità”

L’edizione numero 22 della raccolta di generi di prima necessità per le famiglie bisognose va in archivio con un risultato splendido

Di: Alessandro Congia

Peccato per la Basilica di Nostra Signora di Bonaria, la cui facciata non era magicamente illuminata a festa come tutti gli anni, ma il black out elettrico dovuto al maltempo e ai fulmini abbattutisi a settembre ha mandato in tilt l’impianto elettrico. Aspetto non di poco conto se si considera che il Miracolo di Natale anche quest’anno ha ottenuto un successo senza precedenti.

La bellissima iniziativa, ideata e promossa per il ventiduesimo anno da Gennaro Longobardi a favore della Caritas Sardegna, ha dimostrato quanto i sardi e non solo siano in grado di aiutare il prossimo, quelle famiglie in costante difficoltà economica: la scalinata di Bonaria, in piazza Dei Centomila a Cagliari e in contemporanea in altri 14 comuni della Sardegna (Bosa, Decimomannu, Domusnovas, Guasila, Iglesias, Monserrato, Olbia, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sassari, Selargius, Sestu e Villacidro), erano addobbate a festa con migliaia di buste e doni per i bisognosi. C’era un po’ di tutto, pasta, panettoni, giocattoli, indumenti, generi di prima necessità raccolti da decine di volontari e associazioni che hanno accolto così centinaia di persone che hanno contribuito con un semplice gesto a rendere il Natale meno difficile e triste.

Dalle 9 alle 21 di ieri sera il Miracolo di Natale si è avverato: “Come ogni anno – ammette emozionato Gennaro Longobardi – i cagliaritani e non solo loro hanno saputo dimostrare quanto la loro generosità e il loro affetto verso chi soffre siano valori più vivi che mai. E’ meraviglioso perché centinaia di famiglie e nuclei familiari meno fortunati di altri riusciranno ad avere un sorriso ed alleviare così le sofferenze della vita”.

Al termine dell’iniziativa anche Monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari, si è complimentato con coloro che hanno reso magico questo momento importante, di fede, di aiuto, di condivisione fraterna. Lo stesso responsabile della Caritas Sardegna, don Marco Lai (parroco a Sant’Eulalia), ha rimarcato l’importanza di gesti così emblematici che danno forza e speranza a chi soffre, ma che non è destinato a rimanere da solo.

E così, la Caritas di Cagliari anche quest’anno si prepara ad un Santo Natale di solidarietà e di altruismo: al centro “Giovanni Paolo II” di viale Sant’Ignazio, decine di volontari sono pronti per accogliere i bisognosi per la mensa del 24 e del 25 dicembre: “Chi soffre in silenzio – ha rimarcato don Marco Lai – deve sapere che non tutto è perso, anzi, tutto l’anno lavorano decine di realtà imprenditoriali, semplici cittadini assieme ad una catena instancabile di volontari per dare aiuto a chi ha bisogno”.

(si ringrazia per la collaborazione, il fotografo Pierino Vargiu)