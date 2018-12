Air Italy: voli in aumento da e per la Sardegna

Già aperte le vendite per la stagione primavera-estate 2019. Tantissimi i nuovi collegamenti anche per l’estero

Di: Redazione Sardegna Live

Air Italy apre alle vendite la rete di collegamenti di corto e medio raggio offerti durante la prossima stagione primavera-estate 2019. La compagnia aumenta i collegamenti diretti tra l'Italia e il Cairo e offre Sharm El Sheikh in Egitto mentre apre le vendite di Senegal, Ghana e Nigeria.

Il Cairo, Sharm El Sheikh, Dakar, Accra e Lagos sono servite da Air Italy con frequenze pluri-settimanali da e per Milano Malpensa, e via Milano anche da e per Catania, Palermo, Roma, Napoli, Lamezia Terme e Olbia. Sono inoltre disponibili ottime connessioni anche con gli Stati Uniti, grazie ai voli Milano-New York e Milano-Miami lanciati la scorsa estate.

Air Italy collega attualmente Milano Malpensa con l'Egitto grazie a cinque voli settimanali per Il Cairo, che a partire dal 31 marzo diventerà giornaliero. Inoltre, in Egitto, la famosa località del Mar Rosso di Sharm El Sheikh, è raggiungibile tre volte a settimana, sia in inverno, che in primavera ed estate.

Il Senegal è collegato da un volo diretto tra Milano Malpensa e Dakar e anche entrando nella stagione primaverile, dal 31 marzo, sono confermati cinque voli settimanali, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Il Ghana e la Nigeria prevedono quattro voli settimanali per Accra e Lagos, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.

La rete di collegamenti verso la Sardegna, da e per Olbia Costa Smeralda è disponibile in vendita con cinque destinazioni offerte. A partire dal 31 marzo la rotta Bologna-Olbia sarà aumentata da due a sei frequenze settimanali, per crescere fino a nove frequenze settimanali dal 1° giugno durante l'alta stagione. Il volo settimanale Venezia-Olbia partirà dal 2 giugno, così come i voli diretti per la Costa Smeralda da Torino e Verona (tutti i giorni a partire dal 1° luglio). Infine, Bergamo-Olbia sarà offerta dal 1° luglio sei volte a settimana.

Air Italy è una Compagnia aerea italiana di proprietà di AQA Holding (51% Alisarda, 49% Qatar Airways) con sede a Olbia Costa Smeralda e base operativa principale a Milano Malpensa.

Nel marzo 2018 la Compagnia ha iniziato la sua attività con il nuovo marchio Air Italy.

A maggio 2018 Air Italy ha iniziato ad operare nuovi collegamenti nazionali da Milano Malpensa per Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, programmati per consentire ottimali coincidenze con i nuovi voli intercontinentali come New York, Miami (attivo da giugno 2018), Bangkok (da Settembre 2018), Delhi e Mumbai (da dicembre 2018).

Il network di Air Italy include anche voli diretti internazionali da Milano Malpensa per Accra, Cairo, Dakar, Lagos, Mombasa, e Zanzibar. Dalla base di Olbia Costa Smeralda Air Italy serve con pluri-frequenze giornaliere, tutto l’anno, Roma Fiumicino e Linate e offre collegamenti con un ampio numero di aeroporti nazionali e regionali.

La flotta di Air Italy è attualmente composta da tre Boeing 737 MAX, sette Boeing 737 NG, cinque Airbus A330-200 e un Boeing 767-300.

Entro la fine del 2018, la flotta verrà rinnovata con la sostituzione complete dei B767-300.