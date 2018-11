Cristian Cocco: Con “Finalmente è Natale” una canzone ai bambini rimasti soli

La bellissima iniziativa con la partecipazione straordinaria di Memo Remigi

Di: Alessandro Congia

In attesa del Natale tre voci per supportare i progetti di SOS Villaggi dei Bambini. Finalmente è Natale e con la stagione più magica dell’anno arriva il momento di pensare al prossimo, di donare a chi è meno fortunato e regalare un sorriso a tutti i bambini del mondo. È con questo spirito che Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la Notizia nonché interprete nella fiction di successo "L'isola di Pietro" sempre su canale 5, ha voluto regalare una canzone a SOS Villaggi dei Bambini, che da oltre 60 anni si occupa di bambini privi di cure famigliari in 135 Paesi nel mondo compresa l’Italia.

Il brano

La canzone dal titolo “Finalmente è Natale” è scritta da Cristian Cocco e contiene un messaggio di uguaglianza e di pace tra i popoli, valori che il comico sardo condivide con SOS Villaggi dei Bambini: “Ho voluto donare questa canzone ad un’associazione che opera in Italia e che in tanti anni è riuscita a dare aiuto concreto, speranza e serenità a migliaia di bambini e bambine - spiega Cristian Cocco - tra le varie iniziative che SOS Villaggi dei Bambini porta avanti spero che in molti vogliano supportare il progetto MammaBambino, attivo in 6 città in Italia, e che grazie ad un lavoro con le mamme in difficoltà e i loro bambini permette di evitare la separazione dei bambini dalla figura genitoriale per loro più importante; grazie a questo progetto tanti bambini riescono a crescere con serenità e con uno sguardo positivo al futuro”.

Memo Remigi

La canzone è divisa in tre strofe, ognuna cantata da una generazione diversa così da unire idealmente grazie alla musica figli, genitori e nonni: la prima strofa è cantata da Laura Aramu, 13 anni vincitrice nel 2017 del "Cantagiro", giovanissima ma di grande talento. La seconda è interpretata dallo stesso Cristian Cocco mentre la chiusura è affidata a Memo Remigi, storico cantante, compositore e conduttore televisivo negli anni 70 e 80. Le tre voci sono supportate da una corale di bambini e da una base musicale registrata dal vivo. Insieme alla canzone è presente anche un video che verrà diffuso online e in televisione da Sabato 24 Novembre (un mese prima della vigilia di Natale).

“Chiunque veda questo video capirà che lo spirito dietro la nostra iniziativa è quello di aiutare coloro che proprio nel periodo più bello dell’anno rischiano di rimanere soli, lontani dalla propria famiglia - conclude Cristian Cocco - se ognuno di noi fa una piccola azione è possibile sostenere centinaia di bambini che sperano di rimanere insieme alla propria mamma. Vi invito a scoprire e supportare il lavoro di SOS Villaggi dei Bambini affinchè nessun bambino nasca per crescere da solo”.

VIDEO: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2124013597660108&id=660614897333326