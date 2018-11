Non saranno indette le primarie: è Zedda il candidato del Pd

Il sindaco di Cagliari in corsa per la presidenza della Regione

Di: Redazione Sardegna Live

Non saranno indette le primarie nel centrosinistra: Massimo Zedda è ufficialmente il candidato del Pd in corsa per la presidenza della Regione Sardegna.

"La scelta di Massimo Zedda di dare la sua disponibilità a guidare la coalizione per le Regionali è un punto d'arrivo importante", ha spiegato l'ex deputato Emanuele Cani, segretario del Pd Sardegna, nel discorso che ha aperto la direzione regionale del partito riunita a Oristano.

Arrivano i complimenti del senatore Silvio Lai: "Cani ha creato le condizioni perché il partito ritornasse ad avere credibilità, in modo tale da convincere il sindaco di Cagliari ad accettare. Abbiamo una chance di vincere le prossime elezioni, certo dobbiamo scalare una montagna ma non è impossibile. La Sardegna potrebbe rappresentare la prima barriera alle crescenti vittorie dei gialli e dei verdi, uniti o separati".

Il documento finale approvato ieri a Oristano conferma la candidatura di Zedda quale unitaria e condivisa. Il sindaco del capoluogo è l'uomo "al quale affidare questo progetto, sostenendolo, e conferendo apposito mandato alla segreteria regionale, nel compiere ogni passo finalizzato a costruire e sviluppare un'alleanza civica e autonomista, ampia e coesa per le prossime elezioni regionali".

Cani spiega: "Siamo riusciti a costruire un pezzo di coalizione importante e dobbiamo offrire la massima collaborazione al sindaco di Cagliari". E per quanto riguarda l'alleanza: "Dobbiamo trovare il modo per costruire una convergenza con il Partito dei Sardi e con Autodeterminatzione".

Nessuna primaria per i vertici del partito: "Abbiamo un candidato come Zedda - sostiene il segretario - che risponde a certe caratteristiche, che gode di grande notorietà e autorevolezza, credo si possano evitare". Nonostante ciò: "le primarie fanno comunque parte del dna del Pd, e se Zedda o altri dovessero chiedere questo passaggio, non sarebbe certo il Pd a tirarsi indietro".