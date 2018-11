Alla scoperta delle “Cortes Apertas” di Fonni grazie alla Pro loco di Mara

L’escursione è in programma domenica 9 dicembre

Di: Antonio Caria

La Pro loco di Mara guidata dalla Presidente Antonella Salaris, nell’ambito delle sue attività di promozione della cultura e delle tradizioni isolane, ha promosso per domenica 9 dicembre un’escursione a Fonni in occasione dell’edizione 2018 di “Autunno in Barbagia-Cortes Apertas”.

La partenza è fissata per le 8.00 da via Antonico Mariani. Il costo della gita è di 12 euro a persona. Maggiori informazioni ai numeri 079805180 (Antonella) e 079805163 (Franca).