Un concorso sul cimitero di Bonaria

Viaggio tra i personaggi illustri che riposano nel camposanto

Di: Ansa

Cimitero di Bonaria non solo camposanto, ma anche monumento da conoscere per le sue opere d'arte e come luogo dei ricordi della storia di Cagliari e della Sardegna. Da valorizzare magari coinvolgendo le nuove generazioni. Per questo il Comune lancia un concorso intitolato "Il Cimitero Monumentale e i suoi personaggi illustri", un viaggio intrapreso attraverso gli elaborati dei più giovani alla scoperta delle vite e delle opere dei personaggi storici che hanno dato lustro alla città e che riposano nel Cimitero monumentale. Tra questi Genny e Amina Nurchis, simboli dell'emancipazione femminile, il tenore Mario De Candia, esponente mondiale della canzone lirica, Ottone Baccaredda, sindaco di Cagliari, Cesare Pintus, primo cittadino della ricostruzione post bellica, il canonico Giovanni Spano, archeologo e studioso, Attilio Mereu, eroe della Prima Guerra Mondiale, lo storico Pietro Martini.

I tre migliori elaborati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune e gli istituti proponenti riceveranno un premio di 1.500, 1.000 e 500 euro da destinare ad attività didattiche. Le premiazioni si svolgeranno nel corso di una cerimonia pubblica all'interno del Cimitero monumentale. Per l'assessore agli Affari Generali, Danilo Fadda, "è un ulteriore passo di un importante progetto di valorizzazione, che anche grazie al contributo dei nostri studenti, si prefigge l'obiettivo di restituire questo immenso patrimonio ai cagliaritani per riscoprire un passato che ha caratterizzato la storia della nostra città".

Il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato l'importanza della partecipazione degli studenti. "La scuola - ha detto- rappresenta il luogo del sapere e della conoscenza dove si formano le nuove generazioni. Il coinvolgimento degli studenti in questo progetto risponde all'esigenza di rendere partecipi i futuri cittadini della consapevolezza che per vivere meglio la città bisogna conoscere le sue radici e i personaggi che le hanno dato lustro".