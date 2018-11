Un nuovo internet point per la biblioteca “Grazia Deledda”

Il Servizio è stato attivato il 19 novembre

Di: Antonio Caria

Continua la fase di rinnovamento della biblioteca comunale “Grazia Deledda” di Mara. Dopo l’allestimento delle due sale destinate, rispettivamente, allo studio e ai laboratori, dal 19 novembre è stato messo dell’utenza un nuovo internet point gratuito.

Il Servizio consentirà di potersi collegare a internet per mezz’ora al giorno che potrà essere prorogato qualora non vi siano altri utenti in attesa dell’utilizzo. come comunicato dalle operatrici della Cooperativa Loguidea, per poter accedere al Servizio è necessaria l’iscrizione alla biblioteca presentando un documento d’identità in corso di validità.

Per i minori l’adesione dovrà essere firmata dai genitori. per informazioni è possibile recarsi direttamente in biblioteca (Piazza Marconi), inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo loguidea@libero.it o alla pagina Facebook Biblioteca Comunale "Grazia Deledda" Mara.