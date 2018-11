In Sardegna oltre 151mila auto diesel 3

Indagine Facile.it, rappresentano il 14,5% delle vetture private

Di: Ansa

Progressive limitazioni alla circolazione in diverse zone d'Italia, ma in Sardegna sono ben 151.047 le auto diesel Euro 3 e inferiori iscritte nel registro della motorizzazione civile della regione, corrispondenti al 14,5% delle vetture private. È l'allarme lanciato dall'analisi realizzata da Facile.it che ha rielaborato i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture aggiornati a ottobre 2017. Il dato dell'isola è superiore alla media nazionale. Guardando alla diffusione nelle principali province sarde delle auto private diesel Euro 3 e inferiori destinate al trasporto persone, al primo posto c'è Cagliari, che conta 46.065 veicoli di questa categoria, seguita da Sassari (26.657), Nuoro (20.587) e Oristano (16.823). In termini percentuali, invece, la provincia di Nuoro balza al primo posto, dove le auto diesel Euro 3 o inferiori rappresentano il 19,9% di quelle potenzialmente in circolazione; seguono Oristano (16,7%), Sassari (13,2%) e Cagliari (13,1%).

Va detto che parte di questi veicoli, anche se iscritti nei registri della motorizzazione, potrebbero non essere più in uso, ma è quasi impossibile conoscerne il numero preciso. Guardando la distribuzione territoriale nazionale emerge chiaramente come la diffusione di questo tipo di vetture sia maggiore, proporzionalmente, nelle regioni del Meridione, che occupano le prime otto posizioni della classifica nazionale. Anche da un punto di vista assicurativo il diesel Euro 3 non è conveniente - secondo l'analisi - rispetto all'Euro 6.

Facile.it ha verificato le differenze nelle tariffe RC prendendo in considerazione due modelli uguali ed evidenziando come il best price* disponibile per assicurare l'auto più inquinante risulti superiore di oltre il 10% rispetto a quella con emissioni minori (277,81 euro per il diesel Euro 3 contro i 248,88 euro necessari per il veicolo Euro 6). "Ad incidere sull'RC auto non è, di per sé, la classe ambientale di appartenenza del veicolo quanto piuttosto la sua anzianità", spiega Diego Palano, responsabile BU assicurazioni di Facile.it.