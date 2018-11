Un successo per Mistero Buffo

Lo spettacolo dell'indimenticato Dario Fo ha incantato il Teatro Eliseo e l'auditorium Giovanni Lilliu del Museo del Costume

Di: Antonio Caria

Anche a cinquant'anni di distanza dalla prima, Mistero Buffo riesce a raccogliere applausi e consensi. Il più noto fra gli spettacoli di Dario Fo, è tornato in scena a Nuoro sotto l’egida dell’Isre con due gli appuntamenti: il primo (sabato 10 novembre) in un Teatro Eliseo completamente gremito; Il secondo oggi (12 novembre), nell’auditorium Giovanni Lilliu del Museo del Costume, alla presenza di trecento ragazzi delle scuole: Liceo classico Asproni, Liceo umanistico Satta, Scuola media Deledda, Istituto comprensivo Monte Gurtei, tutti di Nuoro, e Scuola media di Dorgali.

Protagonista assoluto è stato Mario Pirovano. L’attore, membro della Compagnia Teatrale Fo Rame dal 1983, ha recitato con trasporto i monologhi originari di Mistero Buffo, arricchendo la performance con alcuni dei pezzi che hanno reso lo spettacolo famoso in tutto il mondo. Quattro gli atti messi in scena, all'insegna dell'ironia, della satira e delle burle.

«Ho sentito il calore della gente come mai era successo – ha confidato Pirovano a fine spettacolo-. Ho capito fin da subito che il pubblico capiva, e godeva delle scene; per questo si è creato un feeling particolare, soprattutto con i ragazzi, che sono i maggiori beneficiari di questa grande opera del duo Fo-Rame. Grazie di avermi fatto tornare in questi giorni in questa splendida Sardegna».