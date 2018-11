Dal 17 al 19 novembre l’undicesima mostra micologica

Tre giornate dedicate agli appassionati di funghi promosse dal Gruppo Micologico Torralbese

Di: Antonio Caria

Ritorna a Torralba l’ormai classico appuntamento con la mostra micologica, giunta quest’anno all’undicesima edizione e portata avanti dall’attivissimo gruppo micologico torralbese in collaborazione con i micologi Alberto Mua, Mario Melis, Massimo Sanna e Marco Casula e con il supporto del Comune, della locale sezione dell’Avis, della Pro loco e della Regione Sardegna.

La tre giorni, che si terrà presso i locali delle ex scuole elementari in piazza Manzoni, avrà inizio sabato 17 novembre alle 15.30con il saluto delle autorità seguito da una breve relazione sulla tossicità e commestibilità dei funghi da parte dei micologi. Il Consigliere regionale del Partito dei Sardi, Pier Mario Manca, svilupperà il suo intervento sulla legge regionale per la regolamentazione della raccolta dei funghi. Al termine sarà inaugurata la mostra e verrà offerto un rinfresco ai partecipanti.

Esposizione che sarà riaperta nella giornata della domenica 18. Nella stessa giornata, precisamente alle 9.00, saranno aperte le iscrizioni al Motoraduno “MotoFunghi”, presso il bar “Sas Molas Cafè” in via Carlo Felice (costo 10 euro compreso il pranzo).

Il giro turistico, che partirà alle 10.00, comprenderà Bonnanaro, Borutta, Thiesi, il nuraghe Santu Antine (dove sarà effettuata una sosta) e il rientro a Torralba. Alle 13.00 è previsto il pranzo presso le ex scuole elementari in via Manzoni. Alle 16.00 è in programma l’esibizione dei “Gonzales”. Lunedì 19 dalle 9.00 alle 13.00 la mostra potrà essere visitata dalle scolaresche.