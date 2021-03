Controlli anti Covid: raffica di multe nell'hinterland sassarese

Diversi interventi dei carabinieri a Bono, Castelsardo, Mara, Torralba e Uri

Di: Redazione Sardegna Live

Raffica di contravvenzioni dei carabinieri in tutta la provincia di Sassari durante i controlli Covid per il rispetto della zona arancione. A Uri i militari hanno sanzionato un sassarese per non aver rispettato il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza e quattro persone del posto per aver creato assembramento in via Meucci.

A Bono, comune attualmente in zona rossa, secondo quanto riferito dal Comando provinciale i carabinieri hanno multato otto persone perché sorprese in giro oltre le 22 senza adeguata motivazione. A Castelsardo, invece, multa per un 27enne apolide e una 28enne di nazionalità serba, perché sorpresi a bordo di un’auto senza giustificato motivo.

A Torralba, alle 3 del mattino, i militari della locale stazione hanno sanzionato un cittadino residente a Borutta perché sorpreso a bordo della propria auto mentre transitava in località Sant’Antonio fuori dagli orari consentiti e senza valida giustificazione. Infine, a Mara, nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Padria hanno sanzionato un pensionato ed un operaio componente della locale Compagnia barracellare perché entrambi, nonostante i diversi avvertimenti dei militare, continuavano a sostare in piazza Marconi, intenti a consumare alcune birre senza indossare la mascherina e non mantenendo la distanza di sicurezza.