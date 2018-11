Siligo e le Cortes Apertas: la Pro loco promuove una gita ad Atzara

L’appuntamento è in programma per domenica 18 novembre

Di: Antonio Caria

La Pro loco di Siligo, in linea con le attività di promozione delle tradizioni e della cultura sarda, ha deciso di promuovere per domenica 18 novembre una gita ad Atzara in occasione dell’edizione 2018 di “Autunno in Barbagia-Cortes Apertas”.

I costi sono di 14 euro (soci), 16 (nos soci) e 10 (bambini). La partenza è fissata per le 8.30 da piazza Pertini. Pranzo al sacco. Per le adesioni è possibile contattare il numero 3495318498.